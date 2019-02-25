شاهد.. جدو: الاتحاد السكندري قدم حضورا مشرفا بالبطولة العربية

محمد ناجي جدو كتب - عادل أبو الفضل: أكد محمد ناجي جدو لاعب فريق الجونة، أن الاتحاد السكندري ظهر بشكل مشرف خلال البطولة العربية. وقال جدو في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " حضور مشرف جدا للاتحاد السكندري في البطولة العربية". موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " حضور مشرف جدا للاتحاد السكندري في البطولة العربية". وواصل :" أعتقد بطاقة التأهل حُسمت في الرياض، مبروك للهلال القوي جدا وجمهوره، هاردلك للاتحاد وجمهوره". يذكر أن الاتحاد السكندري ودع البطولة من ربع النهائي على يد الهلال السعودي، بنتيجة 3-0 بمجموع لقاءي الذهاب والعودة.

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