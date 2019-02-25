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أعلن سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي بشكل رسمي الاستغناء عن خدمات مؤمن زكريا المنتقل من الأهلي لصفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة علي سبيل الإعارة .
وقال الحربي في تصريحات إذاعية أن النادي قرر الاستغناء عن خدمات مؤمن زكريا بسبب عدم جاهزيته فنياً وبدنياً مشيراً إلي أن أحد سيتعاقد مع لاعب آخر بدلاً من
وأكد رئيس نادي أحد أن مؤمن زكريا لا يعاني من أية أمراض مزمنة ، نافياً ما تردد عن إصابته بضمور في العضلات، أو أي إصابة أخري تمنعه من ممارسة كرة القدم .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أحد السعودي : قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا .. واللاعب لا يعاني من أزمات صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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