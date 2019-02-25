شاهد.. أحمد حسن كوكا يسجل هاتريك في شباك اوميلوس هراكليوس

احمد حسن كوكا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

نجح أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف أولمبياكس اليونانى، في تسجيل "هاتريك" خلال مباراة فريقه أمام أوميلوس فيلاثلون هراكليوس مساء اليوم، والتي انتهت بخماسية

مقابل هدف، على ملعب "كارايساكي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري اليوناني.

سجل كوكا الهدف الثاني والرابع والخامس، في الدقائق ٣٦، ٤٦، ٦٠، معلنًا استمرارية تألقه وتسجيله الأهداف منذ بداية شهر فبراير.

ووصل كوكا للهدف رقم ٨ مع فريقه اليوناني بجميع المسابقات، وهدفه الـ٦ بالدوري اليوناني.

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