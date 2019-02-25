ملعب "أولد ترافورد" يشهد على دموع صلاح



عاد ليفربول من ملعب أولد ترافورد، بنقطة واحدة بعد التعادل مع مانشستر يونايتد، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.



وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن محمد صلاح، هداف ليفربول، "ظهر وكأنه يبكي" عقب قرار يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، باستبداله في الدقيقة 79 من المباراة، ليحل محله ديفوك أوريجي.



وأضافت أن العواطف ظهرت على صلاح، ويُعتقد أن الدموع ظهرت في عينه، لاسيما وأنه فشل في الظهور بمستوى جيد في المباراة، بجانب عدم استطاعته التهديف بمرمى الشياطين الحمر، خلال المباريات التي لعبها أمامه في مشواره حتى الآن.



ورصدت الصحيفة بعضا من تعليقات المتابعين، فقال أحدهم: "صلاح يبدو وكأنه يحاول إمساك دموعه"، فيما صرح آخر قائلاً: "دموع صلاح في عينيه".



وتمكن صلاح من تسجيل 17 هدفا في الدوري حتى الآن، ليتقاسم صدارة جدول ترتيب الهدافين مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.