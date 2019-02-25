رياضة | رونالدو يتلقى عرضاً مغرياً للانتقال للدوري الإماراتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يتلقى عرضاً مغرياً للانتقال للدوري الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، عرضاً مغرياً للعب بطولة دوري الخليج العربي بدايةً من الموسم المقبل، وسوف يحصل على ضعف مرتبه الحالي.

وقالت صحيفة "إنترلينيس" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو تحدث معه أكد رجال الأعمال أثناء وجوده في دبي وقت حفل "جلوب سوكر"، بشأن ختام مشواره في أحد الأندية الإماراتية.

وعرض رجل الأعمال على الدون الانتقال للدوري الإماراتي مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ 60 مليون أورو، وهو ضعف ما يحصل عليه مع النادي الايطالي.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادماً من تجربة رائعة مع ريال مدريد حصد خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية.