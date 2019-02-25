رياضة | غياب وحيد في تدريبات ريال مدريد قبل برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب وحيد في تدريبات ريال مدريد قبل برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق ريال مدريد الإسباني التحضير لمواجهة برشلونة يوم الاربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي ستقام على ملعب البرنابيو.

ذكر موقع البرنابيو، أن كتيبة ريال مدريد عادت اليوم للتدريبات الجماعية تحضيراً لبرشلونة وسط مشاركة مع اللاعبين باستثناء ماركوس يورنتي الذي لايزال يواصل عملية التعافي الإصابة.

واشار الموقع، إلى اللاعبين قاموا بتدريبات استشفائية أولاً قبل بدء التدريبات على العشب عقب الفوز يوم امس على ليفانتي 2-1 في الدوري.

واضاف الموقع، أن التدريبات شهدت حماس كبير من اللاعبين حيث تم التركيز على العامل البدني بجانب ممارسة الضغط والتحرك بدون الكرة.