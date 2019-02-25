رياضة | ٌعاجل.. قرار مارتن لاسارتي يعقد أزمة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٌعاجل.. قرار مارتن لاسارتي يعقد أزمة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتي، منح لاعبيه راحة مجددًا من تدريبات غدًا الثلاثاء، بعد أن حصلوا على راحة اليوم عقب الفوز على الجونة بالدوري العام

وأبلغ لاسارتي جهازه الفني واللاعبين، بقراره على أن يكون الموعد الجديد للتدريبات صباح الأربعاء، في ظل غموض إقامة مباراة الفريق، أمام بيراميدز بالكأس الخميس المقبل.

كان الأهلي حقق فوزًا على الجونة، عصر الأمس الأحد بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.