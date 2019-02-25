رياضة | رسميا.. صعود مالية كفر الزيات بعد هزيمة طوخ في عقر دارها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. صعود مالية كفر الزيات بعد هزيمة طوخ في عقر دارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي المدير الفني، في حصد بطاقة التأهل لدورة الترقي للقسم الثاني بعد تخطي عقبة فريق طوخ بهدف نظيف علي ملعبه، في مباراة مثيرة وسط تشجيع وأمال الفريقين.

حيث قاد "رضوان عزت شاكيري" لاعب المالية، فريقه ليكون بطلا لمسابقة دوري القسم الثالث لموسم 2018-2019، بعد إحرازه هدفا ثمينا في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعد أن هيأ الكرة لنفسه وسددها بالقدم اليسرى علي يسار "اوكا" حارس طوخ، لتسكن اعلي شباكه، لم يقدر علي أن يفعل لها شئ، معلنا عن تقدم المالية بهدف نظيف، ليفشل فريق صاحب الارض في إحراز هدف التعادل، لسيطرة المالية علي وسط الملعب من خلال عبدالحميد ميدو، ومحمد ابوعطية، كما تألق حارس المالية الذي نجح في تصدي لضربة جزاء احتسبها "محمود البنا" حكم اللقاء، كما اخرج كرة سددها لاعب طوخ في منتصف المرمي.

وأجاد في المباراة كل من محمد ابو عطية الذي شغل مركزي الديفندر في الشوط الأول، ومدافع بالشوط الثاني، ومحمد عبدالرحمن الذي صنع الهدف، وأجاد بمعظم مجريات اللقاء، ورضوان شاكيري صاحب هدف المباراة.

وبذلك الفوز الغالي يتصدر المالية البطولة برصيد 50 نقطة، ويصعد لدورة الترقي أو الصعود مباشرة، حسب ما يقرره اتحاد الكرة.

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يقود المالية جهاز مكون من أيمن مجدي مديرا فنيا، وصلاح طلبة مدرب عام، والعربي ابو عبية وعلاء شلبي مدربين، وصلاح عبيه اداري الفريق، وحمدي هاشم مدرب حراس الفريق.

خاض طوخ المباراة بتشكيل ضم : محمود سمير، وابراهيم عبد الحليم، وعزت أحمد، ومحمد مجدي، ومصطفى هنداوي، ومحمود عبد الستار، ومدحت جمال، وأحمد علاء، وسامح عبد الحكيم، واسلام فتحي، وسيد فرج، وفي البدلاء تواجد محمد ناصر، محمد عبد القادر، أحمد صبحي، المعتز بالله عبد النبي، أحمد زيدان، أحمد مختار، محمد عبد الرحمن.

وبدأ المالية اللقاء بتشكيل مكون من صلاح شعبان، عبد الله عبد الحميد، مجدي مسعد، محمد عبد المنعم، حسام حسني، محمد جمال، رضوان عزت، عبد الحميد فؤاد، حمدي محمد، محمد عبد الرحمن، أحمد نصر الدين، وتواجد بين البدلاء محمود يوسف، أحمد صلاح، يحيى زكريا، معتز نصر الدين، عبد الله جابر، أحمد عادل، محمود مبروك.

أدار اللقاء الحكم محمود البنا، عاونة أحمد صلاح، وسيد نافع، وراقب المباراة أحمد أبو طالب.