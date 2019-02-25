رياضة | سنتريس يهزم ميت الوسطى بخماسية في دوري مراكز الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سنتريس يهزم ميت الوسطى بخماسية في دوري مراكز الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مركز شياب سنتريس، في التغلب، على نظيره فريق مركز شباب ميت الوسطى، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت الإثنين، على ملعب الباجور، بالجولة العشرون، من منافسات المجموعة الثانية، بدوري مراكز الشباب في المنوفية.

وسجل اهداف الفوز لسنتريس كريم شحاتة "هدفين" وأحمد سامي " هدفين" و محمد هدف.

وتغلب مركز شباب شطانوف بثلاثة أهداف لهدفين على نظيره فريق كفر منصور، وخسر الأخماس على ملعبة أمام كفر الباجور بهدفين مقابل هدف، وفي لقاء مثير تعادل شما مع فريق كفر شبرابلولة بهدفين لكل منهما.

لم يحضر فريق كفر داود لخوض لقاء كفر السنابسة، كما غاب فريق مركز شباب تتا عن مواجهة فريق صراوة.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 52 نقطة

2- كفر الباجور: 43 نقطة

3- شما: 34 نقطة

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4- شطانوف: 34 نقطة

5- ميت الوسطى: 30 نقطة

6- صراوة: 28 نقطة

7- كفر داود: 27 نقطة

8- كفر السنابسة: 25 نقطة

9- كفر شبرابلولة: 23 نقطة

10- تتا: 19 نقطة

11- الأخماس: 16 نقطة

12- كفر منصور: 12 نقطة