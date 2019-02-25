رياضة | تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم ٤٨ ساعة بالدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم ٤٨ ساعة بالدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين ، تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والنجوم في الجولة الـ ٢٦ من الدوري الممتاز لمدة ٤٨ ساعة مع تغيير ملعب المباراة.

وإتخذت اللجنة قرار بإقامة المباراة يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠١٩ بإستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠١٩ بإستاد السلام ، وذلك نظرا لعدم جاهزية ستاد السلام لإستقبال المباريات في الدوري الممتاز.