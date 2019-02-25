رياضة | خطوة تفصل راكيتيتش من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل راكيتيتش من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الكرولاتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة من الانتقال لإنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة إنتر ميلان وصلت إلى مراحل متقدمه مع إدارة البارسا، من أجل إنهاء صفقة راكتيتش بشكل نهائي.

وقدم نادي إنتر ميلان عرضا بقيمة 35 مليون يورو، بينما يرغب مسئولو البارسا في الحصول على 45 مليون يورو، ورغم ذلك فأن الاتفاق بين الطرفين بات قريبا.

ومن المقرر أن يدفع الإنتر أكثر من 5.5 مليون يورو، كراتب للكرواتي راكيتيتش في الموسم الواحد.