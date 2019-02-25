رياضة | واندا: إيكاردي ليس وحشاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واندا: إيكاردي ليس وحشاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافعت واندا نارا زوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان، عن أزمة التجديد مع النادي الإيطالي.

وقالت واندا في تصريحاتها عبر برنامج "تيكي تاكا": "يوجد الكثير من الظلم في عالم كرة القدم مثل ضربة الجزاء ضد الإنتر ووضع ايكاردي في المنزل مع كل هذا الألم أنه ليس وحشياً".

وتابعت: "إيكاردي يذهب لغرفة تبديل الملابس كل يوم، لكن ماذا فعل؟ لاشيء، لايجب له أن يعتذر من أحد وقال بأنه لم يكن لديه شجار مع أي شخص".

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وعن إحتفال بيريسيتش بنفس طريقة إيكاردي، علقت نارا: "حركة بيريسيتش لا تعطي أي مؤشر للتهدئة، أنا هنا لست إيكاردي، أستطيع قول ما أريد".

وقرر نادي إنتر ميلان سحب شارة القيادة من إيكاردي واستبعاده من المشاركة على خلفية أزمة التجديد وتصريحات زوجته واندا.

ويمتلك إيكاردي عدداً من العروض المغرية من أندية؛ برشلونة وريال مدريد وتشيلسي وهناك أيضاً عروض أخرى في إيطاليا وانجلترا.