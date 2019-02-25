رياضة | حارس الهلال ينتقد أرضية "برج العرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الهلال ينتقد أرضية "برج العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال السعودي، أرضية ملعب برج العرب بالسيئة، بعد مباراة الاتحاد السكندري، بكأس زايد أبطال العرب.

وقال المعيوف في تصريحات لقناة "أبو ظبي" عقب المباراة، "أرضية ملعب برج العرب سيئة، ومباراة الاتحاد كانت صعبة، ولكننا حققنا الهدف من المباراة.

واختتم: "احترمنا المنافس ودرسناه جيدًا، واستطعنا الخروج بتعادل سلبي حسم تأهلنا إلى نصف النهائي".

وصعد الهلال إلى دور نصف النهائي بالبطولة العربية، بعد هزيمة الاتحاد السكندري، بثلاثية نظيفة، في مجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب.