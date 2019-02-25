رياضة | الهاني سليمان يعدد مكاسب الاتحاد بعد الخروج من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهاني سليمان يعدد مكاسب الاتحاد بعد الخروج من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، أن فريقه حقق مكاسب عديدة بالمشاركة في البطولة العربية رغم وداع المسابقة من دور الثمانية أمام الهلال السعودي.

وقال سليمان عبر قناة أبوظبي الرياضية: "أبارك لفريق الهلال على التأهل وأتمنى لهم التوفيق وحظ أوفر لنا، كما أشكر تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي على ترشيح فريقنا للمشاركة في البطولة".

وأضاف: "خرجنا بأداء مشرف أمام فريق قوي، كنا نسعى لنتيجة إيجابية، إلا أن الاتحاد لم يخسر شيئا بل اكتسب خبرات باللعب أمام فريق بطل آسيا والدوري السعودي مما سيفيدنا في مشوارنا ببطولة الدوري الممتاز".

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وأشار: "نلعب في ناد كبير وجماهيري، بالتأكيد جماهير الاتحاد كانت تتمنى الفوز والتأهل ولكن هذه كرة القدم، نتيجة مباراة الذهاب أدت إلى صعوبة المهمة، وأقول لجماهيرنا لا تحزنوا ودعموا الفريق تنتظرنا مباراة صعبة في الدوري بعد 5 أيام أمام الداخلية".

وأتم الهاني سليمان: "أتمنى ألا يتسبب حزن جماهير الاتحاد في إفساد العلاقة بينهم وبين المدير الفني للفريق حلمي طولان".

وخسر الاتحاد السكندري ذهابًا بنتيجة 0-3 في الرياض، وتعادل سلبيا اليوم الاثنين في ملعب برج العرب، ليسجل خروجًا من دور الثمانية للبطولة.