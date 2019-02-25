رياضة | أول تعليق من حلمي طولان بعد توديع البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من حلمي طولان بعد توديع البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن سعادته من المستوى الذي قدمه فريقه أمام الهلال السعودي في بطولة كأس زايد للأندية العربية.

وودع الاتحاد البطولة بعد خسارته من الهلال بثلاثية دون رد ذهابا وإيابًا في دور الثمانية.

وقال حلمي طولان خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب انتهاء مباراة الفريقين اليوم: "أهنئ لاعبي فريقي، وأنا سعيد جدًا بأدائهم".

واختتم مدرب الاتحاد: "لقد واجهت فريقًا كبيرًا وهو المرشح الأول للبطولة وبطل آسيا".