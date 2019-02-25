رياضة | هاتريك كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أوميلوس بخماسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاتريك كوكا يقود أوليمبياكوس للفوز على أوميلوس بخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أوليمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري الدولي أحمد حسن كوكا فوزاً عريضاً على نظيره اوميلوس فيلاثلون هراكليوس بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الانثنين ضمن منافسات الجولة رقم 22 ببطولة الدوري اليوناني.

وسجل أحمد حسن كوكا هاتريك ثلاثة أهداف خلال المباراة ليقود فريقه للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف.

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وجاءت أهداف كوكا في الدقائق 36 و46وو60 من عمر المباراة ليرفع رصيد فريقه إلى 51 نقطة في المركز الثاني.

الجدير بالذكر أن كوكا سجل سبعة أهداف حتى الآن في الدوري اليوناني، منذ أن انتقل إلى صفوف أولمبياكوس معارًا من سبورتنج براجا البرتغالي مطلع الموسم الجاري، إلى جانب هدفين في الكأس ومثلهما في الدوري الأوروبي.