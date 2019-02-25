رياضة | خبر سار لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي برشلونة الإسباني عودة بيع تذاكر مباراة الكلاسيكو المقبلة أمام ريال مدريد في ملعب البرنابيو يوم الأربعاء القادم بإياب نصف نهائي الكأس.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن برشلونة بعد إيقافه لعملية بيع تذاكر مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في البرنابيو، عاد من جديد لبيع بعض التذاكر.

واشارت الصحيفة، إلى أن نادي برشلونة أرسل لريال مدريد كشف بأسماء المشاغبين لمنع حضورهم لملعب اللقاء وذلك بعد الاحداث الأخيرة في مباراة ليون بفرنسا بدوري الأبطال.

وكانت بعض جماهير برشلونة المنتمية لروابط سياسية في كتالونيا قد سافرت إلى فرنسا بدون علم النادي وقامت باحداث شغب في مدينة ليون وهو ما دفع الاتحاد الاوروبي لفتح تحقيق موسع ضد برشلونة وجماهيره.