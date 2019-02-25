اونلاين | kora cafe بث مباشر| مباراة الأهلي السعودي والوصل اليوم الاثنين 25-2-2019 yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora cafe بث مباشر| مباراة الأهلي السعودي والوصل اليوم الاثنين 25-2-2019 yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، في دور الربع النهائي ضمن منافسات كأس زايد للأندية الأبطال، اليوم الاثنين، 25 فبراير 2019، الساعة 6.00 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة أهلي جدة والوصل الإماراتي، التي تقام على ستاد "الملك عبد الله الدولي"، بمدينة جدة السعودية، على قناة أبو ظبي الرياضية.

وكانت نتيجة مباراة دور الذهاب تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث سدد فريق الوصل الهدف الأول في الدقائق الأولى من المباراة، والهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89 من اللقاء، أما فريق الأهلي فسجل الهدفين في الشوط الثاني من المباراة في الدقيقة 67 و72 من عمر المباراة.