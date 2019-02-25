شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة للاعبى الأهلى بعد تخطى عقبة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى منح اللاعبين مكافآت إجادة، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه الفريق أمام الجونة فى المباراة التى حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف، وتحويل التأخر الى انتصار ثمين، وذلك بناء على طلب من المدير الفنى مارتن لاسارتى الذى يسعى لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الزحف نحو القمة، فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الارتياح بعدما حقق الفريق الفوز الثامن على التوالى، فى بطولة الدورى، ما أسهم فى تقليص فارق النقاط بين الزمالك المتصدر إلى 4 نقاط، وتساوى مع بيراميدز ولايزال يتبقى للفريق العديد من المباريات المؤجلة. فيما عقد لاسارتى جلسة مع الثلاثى صلاح محسن وإسلام محارب وأحمد حمودى، طالبهم بالصبر على عدم المشاركة فى المباريات، لاسيما أن الموسم لايزال طويلاً. كان الثلاثى اشتكى من تواجدهم المستمر على مقاعد البدلاء، خصوصاً أنهم كانوا يشاركون بصفة منتظمة قبل تولى لاسارتى مهمة القيادة الفنية.

فيما أبدى محمد يوسف، المدرب العام، سعادته بالفوز على الجونة، وقال إن الفريق أضاف ثلاث نقاط مهمة خلال مشواره ببطولة الدورى العام، مشيدًا بإصرار اللاعبين وقدرتهم على تحويل النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز 2-1، فى مشهد مكرر بين الفريقين من الدور الأول.

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وأوضح يوسف أن تغييرات مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، كانت نقطة فارقة فى تنشيط الشق الهجومى للفريق والعودة من جديد إلى المباراة بعدما دفع بكريم نيدفيد وجيرالدو ومروان محسن. وأشار إلى أن المدير الفنى طالب اللاعبين بين الشوطين بسرعة الأداء مع الشراسة والتواجد بكثافة فى الشق الهجومى. وشدد المدرب العام على أن الأهلى أتيحت له العديد من الفرص وخلال 6 دقائق نجح فى تعديل النتيجة وإضافة ثلاث نقاط غاية فى الأهمية خلال مشوار الفريق ببطولة الدورى العام. كما أكّد محمد يوسف على الدروس المستفادة من مباراة الجونة أمس، وقال إن الجهاز الفنى سيستغل هذه الدروس بلا شك فى المباريات المقبلة.

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن سعد سمير هو اللاعب الوحيد الذى يغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف. وأوضح عبدالحفيظ أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو السولية أو على معلول، بسبب الإنذارات، وأن سعد سمير فقط هو من سيغيب عن المباراة المقبلة للإيقاف، بسبب حصوله على إنذارين فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى.

من جهة أخرى، يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الاثنين بعد تخطى عقبة الجونة، واجتمع لاسارتى بمساعده اليخاندرو، صباح أمس الاثنين، وطلب من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائى للاعبين يبدأ من مران اليوم الثلاثاء، ولتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، وشدد على الاستمرار فى تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التى يؤدى بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.