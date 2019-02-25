شكرا لقرائتكم بيليتش يودع الاتحاديين.. ويتمنى لهم التوفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع الكرواتي سلافين بيليتش لاعبي اتحاد جدة يوم الاثنين وذلك بعد يوم من إقالته من منصبه وتعيين التشيلي خوسيه لويس سييرا بديلاً له.

ونشر حساب النادي المنافس في دوري كأس محمد بن سلمان صور المدرب الكرواتي وهو يحتضن أعضاء فريق كرة القدم بعد انتهاء مهمته مع الفريق الذي يحاول الهرب من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى، متمنياً لهم التوفيق في قادم الأيام.

وتولى بيليتش تدريب الاتحاد في أكتوبر من العام الماضي حتى إقالته يوم الأحد، وخلال تلك الفترة قاد الفريق في 19 مباراة، حقق الانتصار 3 مرات في الدوري ومثلها في كأس الملك، مقابل الخسارة 8 مرات والتعادل في أربع.