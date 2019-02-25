شكرا لقرائتكم التعادل السلبي ينقل الهلال إلى نصف نهائي كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حجز الهلال مقعده في الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد تعادله السلبي أمام مضيفه الاتحاد السكندري المصري، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وقدّم الهلال أداء جيداً على الرغم من أن مدربه أشرك 5 لاعبين احتياطيين في التشكيلة الأساسية بهدف إراحة بعض اللاعبين مثل الفرنسي بافتيمبي غوميز والبيروفي كاريو وعلي البليهي ومحمد كنو وياسر الشهراني.

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وبدأت الخطورة الهلالية مبكراً وتحديداً بعد مرور 7 دقائق حينما تلقى لاعبه ناصر الدوسري تمريرة مميزة من زميله حسن كادش ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس الهاني سليمان، وهي أخطر فرص الشوط الأول، وفي الشوط الثاني فرض الاتحاد السكندري سيطرته وظهر بشكل أفضل من الهلال وبحث عن هدف السبق الذي كان قريباً منه بعدما تلقى لاعبه الغيني توني داسيلفا تمريرة مميزة من زميله نور السيد ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف.

ورد الهلال وكاد لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو أن يفتتح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الهاني سليمان الذي أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 71 سنحت فرصة خطيرة للاتحاد السكندري بعدما سدد لاعبه نور السيد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وسيواجه الهلال في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة أهلي جدة والوصل الإماراتي التي سيقام لقاء الذهاب في وقت لاحق من يوم الاثنين.