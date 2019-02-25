شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: فخور بأداء الاتحاد.. ويكفى تمثيل الكرة المصرية حتى دور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حلمى طولان، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندري، الشكر إلى لاعبيه بعد المستوى الجيد الذى قدموه أمام الهلال السعودى فى مباراتى العودة والذهاب .

وكان الهلال السعودى قد فاز على الاتحاد السكندرى 3-0 بمجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور الثمانية بكأس زايد للأبطال "البطولة العربية".

وأعرب طولان خلال المؤتمر الصحفى عن فخره بأن الاتحاد السكندري، الفريق المصرى الوحيد الذى وصل إلى دور الثمانية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بها إمكانيات أكبر ولم تتمكن الوصول إلى هذا الدور.

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وأكد المدير الفنى لفريق الاتحاد، أنه واجه فى دور الثمانية الفريق المرشح الأول للبطولة ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.