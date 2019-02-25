شكرا لقرائتكم خبر عن "بديل" كهربا صداع فى رأس جروس بعد إيقافه قبل موقعة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات بديل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بمثابة صداع فى رأس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق قبل مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

ويدرس جروس عدة سيناريوهات لتعويض كهربا على رأسها إشراك المغربى حميد أحداد فى التشكيل الأساسى بدلاً من كهربا الذى تعرض للإيقاف من قبل مجلس إدارة النادى على خلفية تطاوله على جمهور الفريق فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى بالكونفدرالية.

كما بدروس جروس، سيناريو آخر بعودة إبراهيم حسن لقيادة الجبهة اليمنى هجوميًا بعد استبعاده من مباراة بترو أتلتيكو ويتم الدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيسر بدلاً من كهربا بعد مشاركة زيزو فى المباراة الأخيرة فى مركز إبراهيم حسن مع تبادل الأدوار خلال سير المباراة مع كهربا الذى تم استبداله فى الشوط الثانى وبصق نحو جمهور الفريق بعد تعرضه للسباب.