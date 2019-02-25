شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحد السعودى يعلن فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، عن قرار النادي بالاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وقال الحربي في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وانهاء علاقتنا به تمامًا".

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وأضاف: "قرار الاستغناء جاء لعدم جاهزيته البدنية والفنية، ونحن الآن نبحث عن البديل المناسب".

واستكمل: "مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح".

واختتم: "زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم".