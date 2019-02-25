شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يودع البطولة العربية بتعادل سلبى أمام الهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع فريق الاتحاد السكندرى، كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد التعادل السلبى مع الهلال السعودى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، فى إياب الدور ربع النهائى من البطولة.

كان زعيم الثغر خسر من الهلال السعودى بنتيجة 3/0 فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الملك سعود، ليصبح مجموع مواجهتى الذهاب والإياب 3/0 للفريق السعودى الذى حصد بطاقة التأهل لنصف نهائى البطولة العربية، لمواجهة الفائز من لقاء الوصل الإماراتى وأهلى جدة السعودى، علمًا بأن نتيجة الذهاب بين الوصل وأهلى جدة انتهت بالتعادل 2/2.

وضم تشكيل الاتحاد كلاً من:

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حراسة المرمى: الهاني سليمان، الدفاع: خالد الغندور - محمود رزق – محمد عبد الرازق "بازوكا" – السيد سالم، الوسط: نور السيد – أحمد توفيق – أحمد نبيل مانجا، الهجوم: رزاق سيسيه – توني دا سيلفا – خالد قمر.

وضم تشكيل الهلال كلاً من:

عبد الله المعيوف فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. كادش، بوتيا، جحفلي، البريك، الخيبري، فى الوسط كلاً من.. ناصرالدوسري، هتان، سالم الدوسرى، ادواردو، فى الهجوم.. سوريانو.

أحداث الشوط الأول

وشهد الشوط الأول من اللقاء، أداء متوسطًا من فريق الاتحاد السكندرى، حيث نجح الهلال فى تسيير اللقاء كما يريد، والحفاظ على نظافة شباكه، ليتأزم موقف زعيم الثغر فى الشوط الثانى، خاصة فى ظل الخسارة فى لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني

فى الشوط الثانى كثف زعيم الثغر جهوده من أجل هز شباك الهلال السعودى، وتصدى حارس المرمى المعيوف لهجمتين مثلوا خطورة على مرماه، إلا أن الفريق السعودى نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه بالـ 45 دقيقة وحصد بطاقة التأهل.