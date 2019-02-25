شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد صادق لمواجهة الطلائع.. وتعليمات خاصة لعبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الإسماعيلى الختامى عصر اليوم مشاركة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بعد اكتمال شفائه من الإصابة. ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الــ24 بمسابقة الدورى المحلى. وباتت مشاركة اللاعب الدولى الشاب فى اللقاء المقبل حسب رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة البلجيكى "سيدومير يانيفسكى". Advertisements يذكر أن صادق كان يعانى من إجهاد فى العضلات على خلفية مشاركته فى لقاء شباب قسنطينة الجزائرى مؤخرًا بدورى أبطال أفريقيا. وفى ذات السياق حرص محمد محسن أبو جريشة المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على منح تعليمات خاصة لإبراهيم عبد الخالق ارتكاز الفريق على هامش المران الختامى. وأدى النيجيرى “أودا مارشال” مهاجم الفريق تدريبات مكثفة بالجرى حول الملعب قبل انطلاق المران سعيًا لوصوله لأعلى جاهزية فنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يعلن جاهزية محمد صادق لمواجهة الطلائع.. وتعليمات خاصة لعبد الخالق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.