شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يبدأ التأهيل فى الجيم بعد إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عصام الحضرى حارس مرمى فريق نجوم إف سى، برنامج التدريبات التأهيلية فى الجيم، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى جمعتهما الجمعة الماضية، وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، وغادر الحضرى الملعب فى الدقيقة 74 وشارك أحمد عبد الفتاح بدلاً منه.

ويغيب الحضرى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة 24 بالدوري.

ويحتل فريق النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

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وفضل الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى عدم المجازفة بالدفع بالحضرى أمام وادى دجلة، لعدم تفاقم إصابته، خاصة أنه يعد من أحد العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات بالفريق، لذلك فضل الجهاز الفنى عدم مشاركة الحارس فى مواجهة دجلة، وتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام حرس الحدود.