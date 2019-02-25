مدرب الإسماعيلى عن مواجهة الطلائع: "نبحث عن المربع الذهبى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتطلع للاقتراب تدريجيًا من المربع الذهبى من خلال الانتصار على طلائع الجيش.. هكذا بدأ أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى تصريحاته لـ الموقع الرسمى لنادي الإسماعيلي. ويلتقى الدراويش منافسه الجيش غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الأسبوع الـ24 بالمسابقة. وأضاف: "سنواجه طلائع الجيش من أجل هدف واحد وهو الانتصار سعيًا للتقدم تدريجيًا بجدول ترتيب المسابقة". Advertisements وواصل قناوى: "نتطلع أيضًا لاستعادة مسيرة الانتصارات وعودة الثقة للاعبين قبل مواجهة شباب قسنطينة مجددًا بالجولة الرابعة فى الجزائر بدورى الأبطال". واستكمل: "الفريق العسكرى يمر بحالة من الاستفاقة بعد تحقيقه نقطة التعادل أمام الزمالك متصدر المسابقة بالجولة الماضية". وأنهى مدرب الإسماعيلى: "أغلقنا الملف الأفريقى بشكل مؤقت ونتمنى أن يحالفنا التوفيق فى حصد الثلاث نقاط".

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