تعليق مثير من شوبير على قرار إيقاف كهربا بسبب الجمهور

ياسمين تيسير

علق أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة على أزمة محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم الزمالك عقب قرار إيقافه وتغريمه 300 ألف جنيه بسبب تطاوله على الجمهور أمس حيث أكد ان كهربا خرج عن النص في مباراة فريقه أمس أمام بيترو أتليتكو الأنجولي وتجاوزه في حق الجماهير .

وأضاف شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" عبر اثير " اون سبورت اف ام " :"المؤكد أن كهربا أخطأ ولكن ما ذنب والدته للتعرض للهجوم بدون أي سبب !

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: "انتقدوا اللاعبين كيفما شئتم داخل الملعب ولكن بدون تجاوز في حق أهله ووالدته" .

وأضاف :"اللاعب بمستواه قريبا من...