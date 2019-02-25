اتحاد الكرة يشرح لنواب الصعيد.. لماذا لن يتمكن استاد أسوان من استضافة أمم أفريقيا 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، سبب رفض منح مدينة أسوان شرف استضافة أحد مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تحتضنها الملاعب المصرية في الصيف المقبل.

وكان محمد سليم، أحد النواب عن محافظة أسوان في البرلمان قد طلب من اتحاد الكرة الموافقة على منح المدينة شرف استضافة أحد مجموعات البطولة الأفريقية.

وعلم الخليج 365، أن سويلم تدخل في هذا الأمر وأبلغ المسوؤلين في أسوان بأن وزارة الرياضة أبلغته في وقت سابق برغبتها في منح الصعيد مجموعة بأمم أفريقيا.

Advertisements

وأوضح، أنه بعد البحث والإطلاع على ملاعب المدينة وجد أن أكبر استاد في الصعيد لا يتسع سوى لـ 9 ألاف مشجع، وهذا ما يخالف لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشدد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن "كاف" حدد في وقت سابق ألا يقل أي ملعب يحتضن مباريات أمم أفريقيا عن 15 ألف مشجع، وهو ما لا ينطبق على استاد أسوان.

وتفهم نواب الصعيد في البرلمان الأمر بعدما شرحه سويلم بشكل كامل، في الوقت الذي يصبح فيه ملعب أسوان غير مؤهل لاستضافة البطولة.