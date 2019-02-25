طولان: أحيي الاتحاد السكندري.. هناك أندية ودعت كأس زايد من دور الـ16

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه حلمي طولان، المدير الفني للاتحاد السكندري، التحية لفريقه رغم الإقصاء من دور الثمانية لكأس زايد، مشيرًا إلى أنه ودع المسابقة على يد الفريق المرشح لحصد لقب البطولة العربية 2019.

وتعادل الاتحاد مع ضيفه الهلال سلبيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الإثنين، ليودع البطولة العربية بعد هزيمته الثقيلة في لقاء الذهاب بنتيجة (3-0).

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وقال طولان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أوجه التحية للاتحاد السكندري رغم كل شيء، لأنه الفريق المصري الوحيد الذي وصل إلى دور الثمانية، هناك أندية قوية وبإمكانيات أعلى ودعت المسابقة من دور الـ16".

وأضاف: "واجهنا فريقًا كبيرا بحجم الهلال بطل آسيا، مستواه أكثر من رائع ويضم في صفوفه لاعبين محترفين على أعلى مستوى، وأرى أنه المرشح الأول لحصد اللقب".

وأتم المدير الفني للاتحاد قائلا: "أحيي الاتحاد السكندري على الوصول لدور الثمانية رغم عدم الاستقرار، وسعيد جدا بما قدمه فريقي سواء في مباراة الذهاب أو مباراة اليوم".