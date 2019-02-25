حارس الاتحاد السكندري يوجه الشكر لتركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

وجه الهاني سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على ثقته في الموافقة على مشاركة الفريق السكندري في كأس زايد هذا الموسم.

وودع الاتحاد السكندري بطولة كأس زايد (البطولة العربية للأندية) أمام الهلال السعودي بعد الهزيمة في المملكة العربية السعودية (3-0) والتعادل في الإسكندرية (0-0).

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وفي تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" قال الهاني:"نشكر تركي آل الشيخ على ثقته بنادي الاتحاد السكندري وإشراكنا في المسابقة التي تمثل دفعة قوية بالنسبة لنا".

وأضاف سليمان:"لم نخسر بوادع البطولة، اكتسبنا الكثير من الخبرات التي ستكون عاملاً مساعداً لنا في بطولة الدوري المصري الممتاز الذي يتسم بالصعوبة".

وأنهى حارس مرمى الفريق السكندري:"ودعنا البطولة بأداء جيد أمام فريق كبير، واجهنا بطل آسيا والسعودية، ونتمنى أن نكون في الموسم المقبل ضمن المشاركين في البطولة".