أُحد يعلن الاستغناء عن مؤمن زكريا.. ويؤكد: القرار "فني" وليس لمرض مزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نفى سعود الحربي رئيس نادي أُحد السعودي، ما تردد عن وجود إصابة مرضية مزمنة للمصري مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي انتقل إلى فريقه خلال شهر يناير الماضي.

وأشار الحربي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت أف إم، إلى أن ناديه قرر إنهاء التعاقد مع زكريا بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية في الفترة الحالية.

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وقال رئيس أُحد: "قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وإنهاء العلاقة به تمامًا، ولكن هذا القرار بسبب عدم جاهزيته فنيًا وبدنيًا، ونبحث عن البديل المناسب حاليًا".

واختتم: "مؤمن لا يعاني من إصابات مرضية مزمنة أو عيوب طبية تمنعه عن ممارسة كرة القدم، وكل ما قيل عن وجود ضمور في عضلاته غير صحيح".

الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا كان قد انتقل إلى أُحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يقرر ناديه الجديد فسخ التعاقد معه.