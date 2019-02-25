بعد تساوي الأهلي والزمالك في المباريات.. ما هي فرص ثلاثي المقدمة بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تساوى الأهلي حامل لقب الدوري مع الزمالك متصدر الجدول في عدد المباريات لأول مرة منذ انطلاق المسابقة، بعدما لعب الأهلي مباراة الجونة التي حسمها لصالحه بعد تحويل تأخره لفوز مثير بنتيجة (2-1).

ونجح الأهلي في تحقيق انتصاره الثامن تواليًا في الجولة الماضية، والتي شهدت استعادة بيراميدز لتوازنه سريعا بالفوز على المقاولون (1-0) بعد سقوطه أمام الجونة، بينما تعادل الزمالك مع طلائع الجيش (2-2).

واشتعلت المنافسة على حصد لقب الدوري بين ثلاثي المقدمة خاصةً بعدما تساوى بيراميدز والأهلي في عدد النقاط، لكن يتبقى للأحمر ثلاث مباريات مؤجلة قد ينجح من خلالها في اقتناص وصافة الترتيب.

ونستعرض في التقرير التالي فرص الزمالك وبيراميدز والأهلي:

- الزمالك:

لعب الزمالك 21 مباراة، محققًا 16 انتصارا و4 تعادلات مقابل هزيمة وحيدة ضد النجوم، ليتصدر حاليًا ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة.

ويتبقى للزمالك 13 مباراة، بواقع مواجهتين أمام الأهلي، ومثلهما أمام الإسماعيلي، ومباراة أمام كل من: بيراميدز، المقاولون، سموحة، وادي دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي، الداخلية، الجونة، والمصري.

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- بيراميدز:

لعب بيراميدز 24 مباراة، محققًا 13 انتصارا و9 تعادلات مقابل هزيمتين ضد الإسماعيلي والجونة، ليحتل حاليًا وصافة الترتيب برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الأهلي، متفوقًا في المواجهات المباشرة على الأحمر.

ويتبقى لبيراميدز 10 مباريات أمام كل من: الأهلي، الزمالك، بتروجيت، الإسماعيلي، الاتحاد السكندري، مصر المقاصة، وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود، والمصري.

- الأهلي:

لعب الأهلي 21 مباراة، محققًا 15 انتصارًا و3 تعادلات مقابل 3 هزائم ضد الاتحاد السكندري والمقاولون العرب وبيراميدز، ليحتل المركز الثالث وفي جعبته 48 نقطة.

ويتبقى للأهلي 13 مباراة، بواقع مواجهتين أمام الزمالك، ومباراة أمام كل من: بيراميدز، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد، المقاولون، بتروجيت، طلائع الجيش، النجوم، سموحة، مصر المقاصة، وإنبي.