محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
واصل الدولي المصري أحمد حسن "كوكا" ، تألقه مع فريقه أولمبياكوس، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف في شباك اوميلوس فيلاثلون هراكليوس، في الجولة 22 من الدوري اليوناني.
وجاء هدف كوكا الأول خلال مواجهة فريقه أمام هراكليوس مع حلول الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بنتيجة بثلاثة أهداف نظيفة.
وسجل كوكا الهدف الثاني له في المباراة مع حلول الدقيقة 46، قبل أن يضيف هدفه الثالث في الدقيقة 60.
وبثلاثية كوكا اليوم في شباك اوميلوس فيلاثلون هراكليوس يصل بذلك إلى سادس أهدافه خلال شهر فبراير حتى الآن.
وفي وقت سابق نجح كوكا في زيارة شباك كل من آيك أثينا خلال المباراة الماضية بالدوري، ومن قبلها بانيونيوس، إلى جانب هدف ثالث في دينامو كييف الأوكراني بالدوري الأوروبي، ليكون المجموع 6 أهداف في شهر فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة الشباك تتواصل.. كوكا يسجل "هاتريك" في 25 دقيقة بالدوري اليوناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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