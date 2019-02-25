خوان ماتا: صلاح تسبب في تفاقم إصابتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد خوان ماتا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، أن الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام ليفربول أمس الأحد، كان المصري محمد صلاح سببًا فيها.

وأشار ماتا في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية، إلى أنه بدأ يشعر بألم في موضع الإصابة، قبل أن يضطر للدخول في سباق سرعة مع صلاح مما أدى لتفاقم الموقف.

وقال صانع الألعاب الإسباني: "شعرت بألام في موضع الإصابة لبضع دقائق، وعندما قمت بسباق سرعة مع محمد صلاح الأمور تفاقمت".

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وأكمل: "كنت أتمنى ألا أدخل السباق مع صلاح، ولكن كان عليّ إيقاف هجمة مرتدة، كنت مضطرًا لذلك".

واختتم: "أتمنى ألا يكون الأمر خطيرًا، سأبذل كل ما لدي من أجل العودة في أقرب وقت ممكن".

الجدير بالذكر أن مباراة مانشستر يونايتد وليفربول كانت قد انتهت بالتعادل السلبي، بعدما شهدت أربعة تبديلات اضطرارية للإصابة في الشوط الأول فقط.