كيبا ينجو من عقوبة الاتحاد الإنجليزي في واقعة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أفلت الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس مرمى فريق تشيلسي من تلقي عقوبة بسبب ادعاء الإصابة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والذي انتهى بخسارة فريقه بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وسقط كيبا على الأرض مرتين خلال الوقت الإضافي للمواجهة، قبل أن تتبع سقوطه واقعة أثارت دهشة متابعي المواجهة حول العالم، بعدما جهّز الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو ليحل بديلًا لكيبا، إلا أن الأخير رفض الخروج لينفجر ساري غضبًا ويتجه نحو النفق المؤدي للخروج من الملعب.

وبرر كيبا رفضه الخروج بأنه لم يكن مصابًا كما ظن ساري، وأكد الأخير في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة أنه طالب كيبا بالخروج لظنه أنه كان مصابًا، مما عرض الحارس الإسباني لتلقي عقوبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب ادعاء الإصابة لإهدار الوقت.

وتبعًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم توقيع أيه عقوبات على الحارس الإسباني، الذي نجح في التصدي لكرة ترجيح وحيدة، لم تشفع لفريقه، بعدما أهدر زملاؤه ركلتين ليًتوج مانشستر سيتي باللقب الثاني على التوالي.