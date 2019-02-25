مصدر لمصراوي: الأهلي بدأ التفاوض مع حمودي لتمديد عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فتح ملف التفاوض مع أحمد حمودي لتمديد عقده والإبقاء عليه لمواسم مقبلة داخل القلعة الحمراء.

وأكد المصدر -الذي تحفظ علي ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن التفاوض مبكرًا مع حمودي يأتي أسوة بما تم في الأيام الماضية مع الرباعي علي معلول وجونيور أجايي وكريم نيدفيد وعمرو السولية والذين وقعوا علي عقود جديدة مع النادي.

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وتابع: "حمودي لم يٌمانع تمديد عقده مع النادي وهناك جلسات جديدة ستتم مع سيد عبد الحفيظ لحسم هذا الملف والاتفاق علي كل الأمور الخاصة بالتمديد من حيث المدة والمقابل المادي".

وينتهي عقد حمودي مع الأهلي بنهاية الموسم الكروي المقبل.

وانضم حمودي لصفوف الفريق الاحمر في شتاء 2017 لمدة 3 سنوات ونصف قادما من نادي الباطن السعودي.