إشبيلية يكتشف تزوير تذاكر مباراته أمام برشلونة في “الليغا”

أعلن نادي إشبيلية، اليوم الإثنين، أنه سوف يقدم شكوى لرابطة الدوري الإسباني “الليغا”، وللجهات الأمنية المختصة، على خلفية اكتشافه إعادة بيع تذاكر مزورة خاصة بمباراته مع برشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

أوضح نادي إشبيلية في بيان له، أنه قرر التقدم بهذه الشكوى بعد تلقيه شكاوى في هذا الصدد من أعضائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد النادي الإسباني أنه اكتشف أن عملية بيع التذاكر المزورة تمت قبل بداية المباراة مباشرة، وأن أسعارها تجاوزت السعر الرسمي بفارق كبير للغاية.

كما أوضح أن من قاموا بهذه العملية الاحتيالية حصلوا على التذاكر من خلال الموقع الرسمي لإشبيلية، ثم قاموا بالتلاعب بها وإعادة بيعها مرة أخرى عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وشدد إشبيلية على إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاحتيال الذي لم يضر بالجماهير التي اشترت التذاكر بطريقة قانونية سليمة وحسب، بل أيضاً بأعضائه الذين أحتلت مقاعدهم في ملعب المباراة من قبل أخرين بشكل غير شرعي.