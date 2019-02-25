الاتحاد السكندري يودع البطولة العربية بأداء مشرف أمام الهلال السعودي

ودع الاتحاد السكندري منافسات كأس زايد الدولية للأبطال، بعد التعادل أمام الهلال السعودي سلبيًا، في إياب دور الـ8 من المباراة، التي أقيمت على ملعب برج العرب.
جاء ذلك بعدما فاز الهلال السعودي في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0، التي سجل خلالها الوحش الفرنسي «جوميز» هدفين والبرازيلي «كارلوس إدواردو» هدف.
وينتظر الهلال المتأهل من فريقي الوصل الإماراتي، وأهلي جدة، لمواجهته في نصف نهائي البطولة العربية، علمًا بأن الفريق السعودي عاد بتعادل إيجابي 2-2 في مباراة الذهاب ببلد أبناء الشيخ زايد.
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