رئيس نادي أحد السعودي: قرار الاستغناء عن مؤمن زكريا “بدون عيوب طبية”

كشف رئيس نادي أحد سعود الحربي عن قرار النادي الاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وقال الحربي في تصريحات إذاعية: “قررنا الاستغناء عن مؤمن زكريا وانهاء علاقتنا به تماما”.

وأضاف “قرار الاستغناء جاء لعدم جاهزيته البدنية والفنية، ونحن الآن نبحث عن البديل المناسب”.

واستكمل “مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة، وكل ما قيل في الساعات الماضية عن إصابته بأمراض مزمنة أو ضمور في العضلات غير صحيح”.

وأتم “زكريا لا يعاني من أي عيوب طبية تمنعه من المشاركة في كرة القدم”.