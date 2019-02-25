بيراميدز يكشف استعدادات الفريق لمواجهة الأهلي وموقف اتحاد الكرة من التأجيل

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق، جاهز لمواجهة النادي الأهلي بدور الـ16 لكأس مصر.

وقال “عفيفي” في بيان رسمي لبيراميدز عن مباراة الأهلي في الكأس إن الجهاز الفني بقيادة رامون دياز يستعد جيدا للمباراة ويعلم أنه يواجه فريق كبير.

وأشار “عفيفي” إلى أن المباراة ستكون قوية وكل الاحتمالات فيها مفتوحة ولكننا نسعى للفوز والتأهل.

وتابع، أن اتحاد الكرة هو الجهة المنظمة للبطولات المحلية، سواء اتفق مع قراراته نادي بيراميدز أو لا وفقا للطرق الشرعية، لكنهم يحترمون قرار اتحاد الكرة بشأن المباراة.

واختتم المتحدث الرسمي لبيراميدز، أن قرار استبدال مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز، بمواجهتهما سويا في كأس مصر، قرارا عادلا ومنطقيا ويضمن حقوق ناديه في تكافؤ الفرص.