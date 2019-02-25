ننشر تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الهلال السعودي في البطولة العربية

أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الهلال السعودى في إياب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية في المباراة التى من المقرر أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب.

وضمت التشكيلة كلا من:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: محمود رزق، بازوكا، السيد سالم، أحمد توفيق

Advertisements

خط الوسط: نور السيد، مانجا، خالد الغندور

خط الهجوم: ، تونى سيلفا، خالد قمر، رزاق سيسيه

كان لقاء الذهاب انتهى بثلاثية نظيفة لصالح الهلال السعودى في المباراة التى جمعت بين الفريقين علي ملعب استاد جامعة الملك سعود