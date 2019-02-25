لاعب مانشستر يونايتد: محمد صلاح سبب تفاقم إصابتي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

كشف خوان ماتا جناح مانشستر يونايتد سبب تفاقم إصابته والتي عليه قد خرج بديلًا، خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام ليفربول والتي أنتهت بالتعادل السلبي، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماتا "عندما شعرت بآلام في قدمي قليلًا،

كنت أمل بألا تزيد سوءًا، لكن عندما قام محمد صلاح بالجري في هجمة مرتدة علينا، أضطررت أن أجري من أجل لحاقه".

وواصل "وعليه تفاقمت إصابتي من أجل اللحاق به ومنع الهجمة، أتمنى بأن لا

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تكون خطيرة، سأقوم بكل شئ من أجل العودة قريبًا".

وكان قد خرج ماتا بسبب الإصابة وعدم قدرته لاستكمال المباراة، ليخرج في الدقيقة ٢٥ ويحل جيسي لينجارد بدلًا منه، قبل أن يخرج الأخير أيضًا بسبب الإصابة في الدقيقة ٤٣ ويحل سانشيز بدلًا منه.

وأصبح مانشستر يونايتد في المركز الخامس، برصيد ٥٢ نقطة، وعاود ليفربول للصدارة، برصيد ٦٦ نقطة.