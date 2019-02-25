السومة يقود تشكيل الاهلي السعودي أمام الوصل في كأس زايد

خورخي فوساتي المدير الفني لاهلي جدة كتب- وليد خليل أعلن الاورجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي السعودي عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يستضيف الوصل الاماراتي في اياب ربع نهائي كأس زايد للاندية الابطال . كأس زايد للاندية الابطال . وجاء تشكيل الفريق الجداوي علي النحو التالي : محمد العويس في حراسة المرمي الدفاع : سعيد المولد، باولو دياز، عبد الباسط هندي، محمد عبد الشافي Advertisements الوسط : نوح الموسي ، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نيكولاي ستانسيو الهجوم: عمر السومة، دجانيني تفاريس .

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