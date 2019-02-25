السومة يقود تشكيل الاهلي السعودي أمام الوصل في كأس زايد

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أعلن الاورجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي السعودي عن تشكيل فريقه الاساسي الذي يستضيف الوصل الاماراتي في اياب ربع نهائيكأس زايد للاندية الابطال .
وجاء تشكيل الفريق الجداوي علي النحو التالي :
محمد العويس في حراسة المرمي
الدفاع : سعيد المولد، باولو دياز، عبد الباسط هندي، محمد عبد الشافي
الوسط : نوح الموسي ، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، نيكولاي ستانسيو
الهجوم: عمر السومة، دجانيني تفاريس .
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