الاتحاد السكندري يودع البطولة العربية بتعادل مع الهلال السعودي

كتب : أحمد البادي

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال بعد تعادله مع الاتحاد السكندري في مباراة الإياب التي أقيمت مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

بدأ الشوط بحذر دفاعي من كلا الجانبين، لكل مع مرور الوقت سيطر الاتحاد على وسط الملعب.

وأتيحت لزعيم الثغر أكثر من فرصة للتهديف لعل أكثر خطورة في الدقيقة 12

حينما مرر توني سيلفا الكرة إلى زميله خالد الغندور الذي بدوره يسددها قوية لكنها اعتلت العارضة لتمر بسلام على حارس مرمي الهلال السعودي.

مع بداية الشوط الثاني واصل الاتحاد السكندري الضغظ لتسجيل هدف مكبر، وفي الدقيقة 57 أنقذ عبدالله المعيوف حارس الهلال مرماه من هدف مؤكد بس تسديدة قوية ومباغتة من توني سيلفا لتتحول إلى ركنية لزعيم الثغر.

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جاء رد الهلال سريعًا في الدقيقة 67 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء نفذها ببراعة كارلوس ادواردو بشكل رائع لكن الهاني سليمان تألق وأنقذ مرماه.

وفي الدقيقة 71 من ركلة للاتحاد وصلت

بعد ذلك إلى نور السيد على منطقة الجزاء والذي بدوره سددها صاورخية لكن عبدالله المعيوف واصل التألق وانقذ فريقه مرة أخري وأبعدها إلى ركنية.

في أخر 15 دقيقة تراجع أداء لاعبي الاتحاد السكندري وتبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهائها بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة تأهل الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية، إثر فوزه على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الثمانية بالبطولة وتعادل سلبيًا في لقاء الإياب بنفس الدور.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي ينتظر الفائز من مباراة أهلي جدة والوصل الإماراتي لمواجهته في نصف نهائي البطولة.