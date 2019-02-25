شاهد.. مباراة الأهلي السعودي والوصل الإمار اتي في البطولة العربية

مباراة الاهلي والوصل كتب- وليد خليل حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر للمباراة المرتقبة بين الأهلي السعودي والوصل الإماراتي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال . للأندية الأبطال . تقام المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساء اليوم، علي ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" . وتنقل مباراة الأهلي ضد الوصل عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1 بصوت المعلقين الرياضيين، فارس عوض، ومحمد الشامسي. Advertisements وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل في الإمارات. شاهد المباراة ..

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