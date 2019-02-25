مدرب بتروجت: فريق الداخلية كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني

محمد عودة مدرب بتروجت

كتب - عادل أبو الفضل:

أبدى محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت عن رضاه بالفوز الذي حققه، على الداخلية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين، في الدوري الممتاز.

وقال عودة في تصريحات عقب اللقاء لفضائية

on sport "حصلنا على ما نريده من المباراة، كما أن الهدف الذي أحرزناه جعلنا أكثر إغلاقاً لمنافذ اللعب أمام الداخلية".

وأردف :"أحيي علاء عبد العال

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على الأداء الذي قدمه الداخلية، فقد كانوا أفضل منا في الشوط الثاني من المباراة".

وواصل : "أغلقنا صفحة الداخلية تمامًا والآن تركيزنا سينصب على مواجهة الجونة، والتي ستكون صعبة للغاية".

واختتم :"نعاني من ضغط، اللقاءات متوالية بشكل كبير يمنعني من الإعداد لكل مباراة بالشكل الأمثل".