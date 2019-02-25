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أبدى محمد عودة المدير الفني لفريق بتروجت عن رضاه بالفوز الذي حققه، على الداخلية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الاثنين، في الدوري الممتاز.
وقال عودة في تصريحات عقب اللقاء لفضائيةon sport "حصلنا على ما نريده من المباراة، كما أن الهدف الذي أحرزناه جعلنا أكثر إغلاقاً لمنافذ اللعب أمام الداخلية".
وأردف :"أحيي علاء عبد العال
وواصل : "أغلقنا صفحة الداخلية تمامًا والآن تركيزنا سينصب على مواجهة الجونة، والتي ستكون صعبة للغاية".
واختتم :"نعاني من ضغط، اللقاءات متوالية بشكل كبير يمنعني من الإعداد لكل مباراة بالشكل الأمثل".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: فريق الداخلية كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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