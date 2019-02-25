بتروجت يهزم الداخلية ويصعد للمركز الـ12

كتب- صبري حافظ: حقق فريق بتروجت فوزا غاليا بتغلبه على الداخلية بهدفين نظيفين باستاد كلية الشرطة ضمن الجولة 24 للدوري الممتاز. للدوري الممتاز. سجل هدفي بتروجت شكري نجيب وحميدو ماو في الدقيقتين 42 و95. ارتفع رصيد بتروجت إلى 25 نقطة وصعد إلى المركز الـ12 وتجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

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