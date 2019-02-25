الزمالك يهزم الطلائع في بطولة الجمهورية

كتب ـ مصطفى جويلي: فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 99 على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين ببطولة الجمهورية للناشئين. بالجولة الثالثة والعشرين ببطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدفي الزمالك في المباراة كل من يوسف أسامة نبيه، ويوسف محمود، ليقودان الفريق للفوز بالمباراة. يذكر أن الفريق يقوده رفاعي محمد، المدير الفني، ويعاونه أحمد غانم، مدرب، ومحمد حسن، مدرب مساعد، وحمدي يوسف إداري الفريق.

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