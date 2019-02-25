الزمالك يهزم الطلائع في بطولة الجمهورية

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فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 99 على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقينبالجولة الثالثة والعشرين ببطولة الجمهورية للناشئين.
وأحرز هدفي الزمالك في المباراة كل من يوسف
يذكر أن الفريق يقوده رفاعي محمد، المدير الفني، ويعاونه أحمد غانم، مدرب، ومحمد حسن، مدرب مساعد، وحمدي يوسف إداري الفريق.
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